07.06.2017

Erlebnisausstellung PHARAO Den Alltag der Alten Ägypter erleben

Wie sah eigentlich der Alltag im Alten Ägypten aus? In der Erlebnisausstellung "PHARAO" kann man das Leben der Menschen Ägyptens hautnah erfahren. Sie findet bis zum 17. Dezember 2017 im Lokschuppen in Rosenheim statt.

Von Rudi Baier

Die Katze war bereits im Alten Ägypten ein Haustier. Als Katzengöttin Bastet galt sie als das sanftmütige Pendant zur löwenköpfigen Göttin Sachmet. - © Andreas Jacob

Mit dem Alten Ägypten verbindet man gigantische Pyramiden und mächtige Pharaonen. Dass die Menschen damals auch arbeiteten, feierten, liebten und letztendlich starben, gerät dabei oft in Vergessenheit. Die Ausstellung "PHARAO", die bis zum 17. Dezember 2017 im Lokschuppen in Rosenheim stattfindet, zeigt den spannenden Alltag der Menschen im Alten Ägypten.

Eine der ältesten Hochkulturen

Ägypten entstand vor etwa 5000 Jahren. Das Land gilt damit als eine der ältesten Hochkulturen der Welt. Zahlreiche Entdeckungen, Ausgrabungen und die Entzifferung der Hieroglyphen brachten eine Menge Wissen über das sogenannte "schwarze Land". Die Erlebnisausstellung "PHARAO" will vor allem die Menschen Ägyptens in den Vordergrund stellen: Neben den Arbeitern, Handwerkern und Beamten sind das natürlich auch die Verbindungsmänner zu den Göttern, die Pharaonen.

Die Ausstellung zeigt neben 350 Originalen und bis zu 4500 Jahre alte Artefakten, auch zahlreiche detailgetreue Nachbildungen. Darüber hinaus lernt der Besucher an verschiedenen Medienstationen mehr über die die Kultur des Alten Ägyptens, die Wohn- und Lebensart der Menschen sowie die Organisation ihrer Arbeit.

Ta-cheru-Mumie, Thutmoses Werkstatt und weitere Highlights

Die maßstabsgetreuen Architekturmodelle der Ausstellung vermitteln einen Eindruck der königlichen Bauten und der gewaltigen Grabanlagen des Alten Ägyptens. Ein Nachbau der Barke an der Pyramide des Königs Cheops in Giza zeigt die spannenden Techniken des damaligen Schiffsbaus. Weitere Rekonstruktionen geben Einblicke in die Wohn- und Arbeitsquartiere des Bildhauers Thutmoses, aus dessen Werkstatt die berühmte Büste der Nofretete stammt.

Besonders sehenswert sind zudem der 4000 Jahre alte Kastensarg des „Herrn Nacht“, die Mumie der Ta-cheru und zahlreiche Skulpturen aus Museen in Hildesheim, Berlin und Aberdeen. Dazu zählen die lesenden Beamten Ptah-schepses, die filigranen Ehrstatuetten des Pharaos Amenophis III und seiner Gemahlin Teje sowie der Kopf einer Sphinx der Königen Hatschepsut.