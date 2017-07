10.07.2017

Baurecht Werkverträge: Das Recht des Handwerkers

Im Baugewerbe sind Werkverträge eine alltägliche Sache. Deshalb ist es für Handwerker unerlässlich, die Grundzüge des Bau- und Werkvertragsrechts zu kennen und zu wissen, wie sie trotz ihrer Vorleistungspflicht Zahlungen verlangen und unnötigen Streit um Sachmängel vermeiden können.

Dieser Artikel ist Bestandteil des Themenpakets Baurecht im Handwerk

Das Werkvertragsrecht bietet dem Handwerker verschiedene Instrumente zur Sicherung seines Vergütungsanspruchs. - © Foto: sculpies/Fotolia

Bei Verträgen zwischen Handwerkern und Auftraggebern handelt es sich in der Regel um Werkverträge. Die maßgeblichen Rechtsvorschriften sind im Werkvertragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§§ 631 ff. BGB) zu finden.

Ein Vertrag kommt bereits dadurch zustande, dass sich die Parteien darüber verständigen, bestimmte Bauleistungen gegen Vergütung zu erbringen. Eine schriftliche Fixierung des Vertrages ist nicht notwendig, aber durchaus sinnvoll, um später Streitigkeiten zu vermeiden.

Die Parteien können auch die Geltung der VOB/B vereinbaren, die die BGB-Vorschriften modifiziert und ergänzt. Bei der VOB/B handelt es sich um allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) . Sie wird daher nur Vertragsbestandteil, wenn die Voraussetzungen für die Einbeziehung von AGB in dem Vertrag beachtet werden.

Was sind die Besonderheiten des Werkvertrags?

Der Werkvertrag unterscheidet sich von den sonst im Geschäftsleben üblichen Vertragsformen. Beim Kaufvertrag wechselt das Eigentumsrecht an einer Sache den Besitzer, beim Dienstvertrag wird der Auftragnehmer nur zu einer Leistung verpflichtet, aber nicht zu einem bestimmten Ergebnis. So bringt der Gesangslehrer seinen Schüler zwar die Technik des Singens bei, ist aber nicht für einen späteren Erfolg auf der Bühne verantwortlich.

Dagegen hängt die Bezahlung beim Werkvertrag maßgeblich davon ab, dass die zugesagte Leistung auch mangelfrei erbracht wurde.

Was gilt bei Abschlags- und Vorauszahlungen?

Ein fundamentales Regelungsprinzip des Werkvertragsrechts ist die Vorleistungspflicht des Handwerkers. Grundsätzlich muss ein Handwerker zuerst die gesamte von ihm geschuldete Leistung erbringen. Erst danach kann er die vereinbarte Vergütung fordern. Es besteht allerdings die Möglichkeit, Abschlagszahlungen von seinem Auftraggeber zu verlangen (§ 632a BGB). Auch können die Parteien unter bestimmten Voraussetzungen vereinbaren, dass der Auftraggeber Vorauszahlungen zu leisten hat.

Abnahme der erbrachten Leistung oft unterschätzt

Abgesehen von Abschlagszahlungen und Vorauszahlungen kann der Handwerker die Zahlung seiner Vergütung erst dann verlangen, wenn der Auftraggeber die erbrachten Leistungen abgenommen hat. Die Abnahme ist die körperliche Entgegennahme des Werkes durch den Auftraggeber verbunden mit der Anerkennung des Werkes als in der Hauptsache vertragsgemäße Leistung. Die Entgegennahme des Werkes ist nicht dann erforderlich, wenn der Auftraggeber bereits unmittelbarer Besitzer des Gegenstandes ist, an dem die Leistung erbracht wurde, was bei Bau- bzw. Handwerkerleistungen die Regel ist.

Ein Handwerker kann von seinem Auftraggeber die Abnahme verlangen, wenn das Werk abnahmereif ist. Dazu ist erforderlich, dass die Leistung im Wesentlichen vollständig erbracht ist und dem Werk kein wesentlicher Mangel anhaftet. Kleine Restmängel stehen der Abnahmereife nicht entgegen, sollten aber vom Auftraggeber bei der Abnahme vorbehalten werden.

Liegt Abnahmereife vor, weigert sich jedoch der Auftraggeber, die Leistungen abzunehmen, kann der Handwerker die Abnahme auch ohne Mitwirkung des Auftraggebers herbeiführen (sogenannte fingierte Abnahme nach § 640 Abs. 1 S. 3 BGB ).

Die Praxis zeigt aber, dass die Bedeutung der Abnahme immer wieder unterschätzt wird. Teils mit schwerwiegenden Folgen: Die Abnahme ist der "Dreh- und Angelpunkt" im Werkvertrag. Die Abnahme ist Voraussetzung für die Fälligkeit der Vergütungsansprüche des Handwerkers, der Beginn der Verjährungsfristen der Mängelansprüche und der Zeitpunkt, an dem das Risiko des zufälligen Untergangs der Werkleistung (bspw. Zerstörung) sowie die Beweislast von Mängeln auf den Auftraggeber übergeht.

Wann liegt eine mangelhafte Werkleistung vor?

Die meisten Streitigkeiten zwischen Handwerkern und ihren Auftraggebern betreffen die Frage, ob die Werkleistung mangelhaft ist (§ 633 BGB). Ein Sachmangel liegt vor, wenn eine Abweichung zwischen der sogenannten Ist-Beschaffenheit der Werkleistung und der sogenannten Sollbeschaffenheit gegeben ist. Zur Feststellung der Sollbeschaffenheit ist zuerst der Blick auf den Inhalt des Werkvertrags zu richten. Haben die Parteien eine bestimmte Beschaffenheit des Werkes im Vertrag vereinbart, ist ein Sachmangel gegeben, wenn das Werk diese Beschaffenheit nicht aufweist.

Liegt keine Beschaffenheitsvereinbarung vor, kommt es zunächst darauf an, ob sich das Werk für die vereinbarte Verwendung eignet. Haben die Parteien im Werkvertrag auch keine bestimmte Verwendung vereinbart, ist entscheidend, ob sich das Werk für die gewöhnliche Verwendung eignet und ob es eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der Auftraggeber nach der Art des Werkes erwarten kann.

Auf den Ablauf der Verjährungsfrist achten!

Ein Handwerker kann die Erfüllung eines Mängelanspruchs des Auftraggebers ablehnen, wenn die dieser Anspruch verjährt ist. Die Verjährungsfrist beginnt regelmäßig mit der Abnahme. Sie beträgt grundsätzlich fünf Jahre bei Bauwerken, ansonsten grundsätzlich zwei Jahre.

Vertraglich können in gewissem Umfang abweichende Verjährungsfristen vereinbart werden. Handwerker sollten sich im Falle der Inanspruchnahme nach Verjährungseintritt auch auf die Verjährung berufen. Tun sie dies nicht, kann der Auftraggeber grundsätzlich weiterhin seine Mängelrechte geltend machen.

Sicherheit für die Arbeitsleistung

Manche Auftraggeber verlangen insbesondere bei größeren Bauvorhaben von Handwerkern Sicherheiten für die Arbeitsleistung. Unterschieden wird zwischen Vertragserfüllungssicherheiten und Mängelsicherheiten. Eine Vertragserfüllungssicherheit hat ein Handwerker zu stellen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen ihm und dem Auftraggeber getroffen wurde oder eine gesetzliche Vorschrift dem Auftraggeber einen Anspruch auf Sicherheitsleistung einräumt.

In der Praxis vereinbaren die Parteien hierfür häufig ein Einbehaltsrecht des Auftraggebers, den der Handwerker durch eine Vertragserfüllungsbürgschaft ablösen kann. Eine Mängelsicherheit (etwa eine Mängelbürgschaft oder ein Einbehalt des Auftraggebers) muss ein Handwerker nur beibringen, wenn dies mit dem Auftraggeber vereinbart ist.

Wenn solche Vereinbarungen in AGB vereinbart werden, besteht immer wieder für Auftraggeber das Risiko, dass die Vereinbarungen unwirksam sind. Im Falle der Unwirksamkeit, können entweder die gestellten Bürgschaften vom Auftraggeber herausverlangt oder die Auszahlung des Einbehalts beansprucht werden.

Sicherung des Vergütungsanspruchs

Das Werkvertragsrecht bietet dem Handwerker verschiedene Instrumente zur Sicherung seines Vergütungsanspruchs. Diese Sicherungsinstrumente haben den Zweck, das durch die grundsätzliche Vorleistungspflicht des Handwerkers bestehende Risiko, die Vergütung nicht zu erhalten (bspw. wegen Insolvenz des Bauherrn), zu verringern. So kann der Handwerker z.B. unter bestimmten Voraussetzungen eine Sicherungshypothek auf dem Baugrundstück des Bauherrn (§ 648 BGB) oder eine andere Sicherheit für seine noch offene Vergütungsforderung verlangen (§ 648a)

Viele Handwerker halten diese gesetzlichen Instrumente für unzureichend. Sie vereinbaren mit ihrem Auftraggeber daher häufig gestaffelte Vorauszahlungen. Wichtig ist dabei, dass die Parteien bereits im Werkvertrag eindeutig festlegen, welcher Betrag zu welchem Zeitpunkt bezahlt werden muss.

Ausblick: Neues Werkvertragsrecht ab 2018

Für Werkverträge, die ab dem 1. Januar 2018 geschlossen werden, gilt ein neues Werkvertragsrecht. So wird insbesondere auch in §§ 650a BGB ff. n.F. ein spezielles Bauvertragsrecht geregelt, welches das allgemeine Werkvertragsrecht ergänzt bzw. modifiziert. Wesentliche Änderungen sind hiernach insbesondere:

Abschlagszahlungen setzen keinen Wertzuwachs mehr beim Auftraggeber voraus, sondern knüpfen an den Wert der erbrachten Leistungen an (§ 632a BGB n.F.)

setzen keinen Wertzuwachs mehr beim Auftraggeber voraus, sondern knüpfen an den Wert der erbrachten Leistungen an (§ 632a BGB n.F.) Eine neu geregelte fingierte Abnahme (§ 640 Abs. 2 BGB n.F.)

(§ 640 Abs. 2 BGB n.F.) Gesetzliche Regelung der Kündigung aus wichtigem Grund (§ 648a BGB n.F.)

Ein Anordnungsrecht des Auftraggebers im Bauvertrag (§ 650b BGB n.F.)

Regelung einer Vergütungsanpassung bei Anordnungen des Auftraggebers im Bauvertrag (§ 650c BGB n.F.)

bei Anordnungen des Auftraggebers im Bauvertrag (§ 650c BGB n.F.) Regelungen zu der Zustandsfeststellung bei Verweigerung der Abnahme (§ 650g BGB n.F.)

Das Vorliegen einer prüffähigen Schlussrechnung ist neben der Abnahme Fälligkeitsvoraussetzung der Werklohnforderung (§ 650g Abs. 4 BGB n.F.)

ist neben der Abnahme Fälligkeitsvoraussetzung der Werklohnforderung (§ 650g Abs. 4 BGB n.F.) Eine Kündigung bedarf der schriftlichen Form (§ 650h BGB n.F.)

bedarf der schriftlichen Form (§ 650h BGB n.F.) Spezielle Regelungen für Verbraucherbauvertrag (§§ 650i ff. BGB n.F.), z.B. Baubeschreibungspflicht vor Vertragsschluss (§ 650j BGB n.F.), Widerrufsrecht des Auftraggebers (§ 650l BGB n.F.), spezielle Regelungen zu Abschlagszahlungen (§ 650m BGB n.F.) und Anspruch des Verbrauchers auf Herausgabe von bestimmten Unterlagen (§ 650n BGB n.F.)

Autor: Philipp Scharfenberg, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht bei Melchers Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB; Kontakt: p.scharfenberg@melchers-law.com