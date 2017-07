19.07.2017

Regeln für den Betriebsalltag Das hilft gegen die E-Mail-Flut zur Urlaubszeit

Typisch kurz vor dem Urlaub: Das E-Mail-Postfach quillt über und man erkennt kaum, was noch dringend erledigt werden muss. Dabei können ein paar einfache Tricks helfen, das Chaos zu vermeiden. Chefs sollten Regeln aufstellen.

In Zeiten der Digitalisierung sind Regeln für die Arbeitsprozesse besonders wichtig, die schnell zu Stress führen: die ständige Erreichbarkeit und das Weiterleiten von Informationen kann zur Überlastung führen. Meist staut sich kurz vor dem Urlaub eine E-Mail-Flut im Posteingang. Projekte wollen abgeschlossen, Stellvertretungen organisiert und Nachrichten beantwortet sein. Dann wird die Auszeit zwar dringender denn je, doch noch mehr bewirkt ein Urlaub für die Gesundheit, wenn Arbeitnehmer zuvor erst gar nicht in Stress geraten.

Das zu vermeiden ist – vor dem Urlaub und auch während des normalen Betriebsalltags – Aufgabe des Arbeitgebers und so ruft der TÜV Rheinland in einer aktuellen Mitteilung zum Thema Chefs dazu auf, für genau die oben beschriebenen Arbeitssituationen klare Regeln aufzustellen und diese auch regelmäßig zu kontrollieren. So soll es gar nicht erst nötig werden, dass vor dem Urlaub noch Mengen an E-Mails abgearbeitet werden müssen und dass nach dem Urlaub tagelang das Postfach sortiert werden muss.

E-Mail-Postfach: Mit diesen Tipps behalten Sie den Überblick