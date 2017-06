12.06.2017

Aufmerksamkeit für Ausbildungsvielfalt Bunte Plakataktion zu Handwerksberufen

Was macht eigentlich ein Sattler? Und was sind die Aufgaben eines Chirurgiemechanikers? Die bunte Plakataktion des Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) in vielen deutschen Großstädten schafft Aufmerksamkeit für diese und andere eher unbekannte Ausbildungsberufe.

Blickfänger: Bis zum 14. Juni hängen die Plakate in Berlin und vielen anderen deutschen Großstädten. und machen auf eher unbekannte Handwerksberufe aufmerksam.

Wer hätte gewusst, dass ein Sattler nicht nur Reitsättel herstellt, sondern auch Motorradsitze? Oder dass ohne den Chirurgiemechaniker Fachärzte bei Operationen nicht weit kommen würden? Und was macht eigentlich ein Vergolder? Viele der über 130 Ausbildungsberufe im Handwerk hat man sicherlich schon einmal gehört. Aber was steckt hinter den Tätigkeiten? Die bunte Plakataktion des ZDH klärt auf.



Unter dem Motto und Hashtag #einfachmachen rückt das Handwerk mit einer neuen Aktion eher unbekannte Ausbildungsberufe in den Fokus: Fragen wie "Was macht eigentlich ein Technischer Modellbauer?", platziert auf knallig-farbigen Plakaten, machen Jugendliche und Passanten noch bis zum 14. Juni in sechs deutschen Großstädten auf die Vielfalt des Handwerks aufmerksam.

Augen auf!

Die bunten Plakate findet man in der Berliner Invalidenstraße, auf der Hamburger Reeperbahn, in der Münchener Grafingerstraße, in der Frankfurter Windmühlenstraße, in der Venloer Straße in Köln und Am Wehrhahn in Düsseldorf. dhz