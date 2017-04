27.04.2017

Neue Norm für den Brandschutz Brandschutzschalter: Holzbau wehrt sich gegen Einbaupflichten

Mit Ende der Übergangsfrist sollen im Dezember 2017 Brandschutzschalter in Gebäuden Pflicht werden. Wieder eine neue Norm, die die Baukosten in die Höhe treiben könnte? Der Holzbau will die Pflicht nicht anerkennen und fordert Gutachten und Belege für die Notwendigkeit.

Von Jana Tashina Wörrle

Eine neue Norm sorgt für Ärger. Der Vorwurf des Baugewerbes – allen voran des Holzbaus Deutschland: Mit den Vorgaben zum Einbau sogenannter Brandschutzschalter werde eine Branche mit neuen Pflichten belegt – Pflichten, die die sowieso sehr hohen Baukosten noch weiter nach oben treiben.

Brandschutzschalter: Kein Beweis für Gefahren im Holzbau

Brandschutzschalter – fachlich korrekt als "Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDDs)" bezeichnet – sollen verhindern, dass Gebäude durch Störstellen in den elektrischen Leitungen in Brand geraten. Kommt es in einem Stromkreislauf zu einer unregelmäßigen Spannung und damit zu einem sogenannten Lichtbogen – ein blauer Funke, den man auch manches Mal sehen kann, wenn man einen Stecker aus der Steckdose zieht oder hineinschiebt – soll die Schutzeinrichtung dafür sorgen, dass der ganze Stromkreislauf keine neue Energie mehr bekommt und sich abschaltet. Pro Stromkreislauf ist also ein solcher Schalter nötig, der die Leitungen überwacht und im Notfall abschaltet.

"Wir wissen, dass Mängel in der Elektrik für etwa 30 Prozent aller Gebäudebrände verantwortlich sind. Deshalb ist es grundsätzlich löblich, wenn hier Ursachenforschung betrieben wird und am Ende Systeme eingeführt werden, die dieses Risiko deutlich reduzieren", sagt Roland Glauner von Holzbau Deutschland - Bund Deutscher Zimmermeister im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes.

Dann folgt seine Kritik: "Solange keine zweifelsfreien Nachweise vorliegen, dass Fehlerlichtbögen in Kombination mit brennbaren Baustoffen ein erhöhtes Brandrisiko darstellen, muss eine solche Forderung baustoffneutral formuliert werden." So sei es nicht zu verstehen, dass die neuen Vorgaben nur für Räume gelten sollen, in denen beispielweise Holzvertäfelungen vorhanden sind, brennbare Dämmstoffe eingebaut wurden oder sich der Raum direkt unter dem Dachstuhl befindet. Holzhäuser müssten ab Dezember 2017 komplett mit den neuen Brandschutzschaltern ausgestatten werden. Der gesamte Holzbauverband, sieht hier eine ungerechtfertigte Belastung. Immerhin muss man durch den Einbau der Schalter bei einem Einfamilienhaus von 1.500 bis 2.000 Euro Mehrkosten ausgehen“, sagt der Holzbauingenieur.

Brandschutzschalter verteuern das Bauen

Mehrkosten bzw. steigende Baukosten geraten immer stärker in die Kritik. Unabhängig von der starken Nachfrage lassen auch einige weitere Faktoren die Baukosten derzeit stark ansteigen. So hat die sogenannte Baukostensenkungskommission unter anderem den Brandschutz als starken Kostentreiber entlarvt. Hier sind Anfordrungen in den letzten Jahren immer wieder verschärft bzw. ausgeweitet worden. Mehr Pflichten bedingen aber auch mehr Aufwand und dieser mehr Kosten.

"Es gibt keinerlei Beleg dafür, dass es in Räumen, die mit überwiegend brennbaren Baustoffen ausgestattet sind, auch häufiger zu Bränden kommt", kommt Roland Glauner wieder zur Thematik der Brandschutzschalter zurück. So fordert sein Verband, dass diejenigen, die nun wieder neue Pflichten in Sachen Brandschutz einführen wollen, auch Nachweise, Forschungsergebnisse, Gutachten oder genaue Brandursachenstatistiken vorlegen sollten, bevor sie den Holzbau mit der neuen Norm belasten.

Auch der Vorsitzende von Holzbau Deutschland, Peter Aicher, hat die Norm erst kürzlich öffentlich kritisiert und gesagt, dass die Holzbauer ohne derartige Nachweise die neue Norm nicht als "anerkannte Regel der Technik" anerkennen und in der Praxis umsetzen werden.

Da die Regelungen nicht in den Landesbauordnungen festgeschrieben sind, ist eine Nicht-Befolgung zwar ohne öffentlich rechtliche Relevanz – dennoch könnten Betroffene sich im Falle eines Brandes auf vertragsrechtliche Vereinbarungen berufen und den ausführenden Handwerker zivilrechtlich belangen. "Denn sofern nichts anderes vereinbart ist, muss ein Bauwerk den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen", sagt Glauner dazu.

Brandschutzschalter: Ab wann die Pflicht gilt und für was genau

Eingeführt wurde die neue Norm die DIN VDE "0100-420:2016-02– Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4-42 – Schutz gegen thermische Auswirkungen" von der Deutschen Kommission Elektrotechnik (DKE). Damit soll nach Ende der Übergangsfrist Ende 2017 ein verpflichtender Einbau der Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDDs), umgangssprachlich "Brandschutzschalter", wirksam sein – zumindest bei besonderen Brandrisiken, also dann, wenn Räume mit überwiegend brennbaren Baustoffen ausgestattet sind. Zudem soll die Norm für alle barrierefreien Bauten gelten, in Räumen mit wertvollem Kulturgut und wenn in einem Heim oder einer Tageseinrichtung Schlaf oder Aufenthaltsräume für Senioren, Behinderte oder Kinder vorhanden sind wie etwa in Seniorenheimen oder Kindergärten.

"Um der Kritik des Holzbaus entgegenzukommen müsste der zuständige Ausschuss der Deutschen Kommission für Elektrotechnik den Beleg dafür vorlegen, dass Gebäude aus Holz tatsächlich ein erhöhtes Risiko von Bränden durch seriell erzeugte Fehlerlichtbögen ausgesetzt sind. Denn dann ist es selbstverständlich, dass diese Schalter eingebaut werden müssen", sagt Roland Glauner zur Haltung des Holzbauverbandes.