18.04.2017

Duale Berufsausbildung plus allgemeine Hochschulreife Berufsabitur: Handwerker und Abiturient in einem

Im Herbst können die ersten Schüler in sechs Bundesländern zum Berufsabitur starten. Der Anspruch wird hoch: In nur vier Jahren sollen die Jugendlichen eine vollständige handwerkliche Ausbildung und die allgemeine Hochschulreife erwerben. Das erwartet sie.

Von Barbara Oberst

Anspruchsvoller Unterricht, nicht nur im Fach. Binnen vier Jahren lernen die Berufsabiturienten ihr Handwerk und erreichen die allgemeine Hochschulreife.

Die erste Klasse für Berufsabiturienten ist – theoretisch – sicher. "Wir haben 18 Betriebe, die bisher mitmachen wollen. Das sind potenziell 22 Ausbildungsplätze.“ Markus Eickhoff ist zufrieden, wie die Vorbereitungen zur Einführung des Berufsabiturs bisher laufen. Der stellvertretende Geschäftsführer der Handwerkskammer zu Köln ist dort für Berufsbildung zuständig. Seine Kammer – und damit die des Handwerkspräsidenten Hans Peter Wollseifer – ist in Sachen Berufsabitur sehr weit fortgeschritten. Jetzt fehlen nur noch die Jugendlichen, die den Ehrgeiz haben, binnen vier Jahren parallel eine handwerkliche Ausbildung und das Abitur zu machen.

Drang zum Abitur stellt Handwerk vor Problem

Der Drang der Jugend zu immer höheren Bildungsabschlüssen stellt das Handwerk vor ein Problem. Guter Nachwuchs ist immer schwerer zu finden. Mit dem Berufsabitur will die Handwerksorganisation Jugendliche gewinnen, die gerne praktisch arbeiten und trotzdem nicht auf den hohen Schulabschluss verzichten mögen. Ab dem Schuljahr 2017/18 sollen in sechs Bundesländern Pilotprojekte starten. Handwerkskammern in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen arbeiten derzeit an ihren Konzepten.

© Berufsbildungsbericht 2016/BMBF

Einfach ist die Umsetzung nicht. Weil die Bildungshoheit im jeweiligen Bundesland liegt, gibt es zunächst keine einheitliche Lösung. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) hat mit der Kultusministerkonferenz (KMK) drei verschiedene Varianten entwickelt, die den jeweils vorhandenen Schul­strukturen angepasst werden können. "Ziel ist es, ein bundesweit einheitliches Angebot zu etablieren“, betont Volker Born. Er leitet beim ZDH die Abteilung berufliche Bildung und ist verantwortlich für das Projekt "BerufsAbitur“.

Vier Jahre Zeit für Berufsabitur