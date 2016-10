Saison-Kurzarbeitergeld ab Dezember Schlechtwetterzeit: Hilfe fürs Handwerk

Gewerke, die ihre Arbeiten in den Wintermonaten unterbrechen müssen, können das Saison-Kurzarbeitergeld beantragen. Doch nicht alle profitieren davon. Diese Voraussetzungen müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erfüllen.

Von 1. Dezember bis 31. März gilt in vielen Bauberufen die Schlechtwetterzeit. - © Foto: Ingo Bartussek/Fotolia

In der Schlechtwetterzeit sind Arbeitsmangel und saisonale Arbeitsausfälle vorprogrammiert. Damit Arbeitnehmer während dieser Zeit nicht in die Arbeitslosigkeit entlassen werden müssen und im Betrieb gehalten werden können, wird in Deutschland das sogenannte Saison-Kurzarbeitergeld (Saison-Kug) gezahlt.

Es ist als Sonderregelung des Kurzarbeitergeldes konzipiert und ersetzt seit der Schlechtwetterperiode 2006/2007 das System der Winterbauförderung. Im Juni 2013 wurde diese Winterbeschäftigungsverordnung zuletzt angepasst.

Wann beginnt die Schlechtwetterzeit?

Die Schlechtwetterzeit beginnt gemäß Sozialgesetzbuch (§ 101 Abs. 1 SGB III) am 1. Dezember und endet am 31. März. Sie gilt für das Bauhauptgewerbe, die Betriebe des Dachdeckerhandwerks sowie des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus. Dieser Zeitraum gilt auch für das Gerüstbaugewerbe , für das bis 2014 die Schlechtwetterzeit bereits einen Monat früher im November begann.

Voraussetzungen für Saison-Kurzarbeitergeld

Arbeitnehmer dieser Branchen haben in dieser Zeit Anspruch auf Saison-Kurzarbeitergeld, wenn folgende Punkte erfüllt sind:

Der Arbeitgeber muss ein Unternehmen sein, das dem Baugewerbe oder einem Wirtschaftszweig angehört, der von saisonbedingtem Arbeitsausfall betroffen ist.

oder einem Wirtschaftszweig angehört, der von ist. Der Arbeitsausfall muss erheblich sein und entweder wirtschaftlichen Gründen wie etwa Auftragsmangel , witterungsbedingten Gründen wie beispielsweise Frost oder unabwendbaren Ereignissen wie Naturkatastrophen zugrunde liegen.

sein und entweder wirtschaftlichen Gründen wie etwa , witterungsbedingten Gründen wie beispielsweise oder unabwendbaren Ereignissen wie zugrunde liegen. Der Betrieb muss mindestens einen Angestellten aufweisen. Dieser muss in einem gültigen, versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis stehen und es nach dem Arbeitsausfall weiterführen.

aufweisen. Dieser muss in einem gültigen, stehen und es nach dem Arbeitsausfall weiterführen. Sofern es sich um keinen witterungsbedingten Ausfall handelt, muss der Arbeitgeber den Arbeitsausfall bei der zuständigen Agentur für Arbeit schriftlich mitteilen.

Welche Leistungen gibt es in der Schlechtwetterzeit?

Die Leistungen der Agentur für Arbeit beinhalten das Mehraufwand-Wintergeld, das Zuschuss-Wintergeld, das Saison-Kurzarbeitergeld und die Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen. Die Arbeitnehmer erhalten die für sie bestimmte Leistung durch ihren Arbeitgeber ausgezahlt.

Arbeitgeber müssen die Leistungen innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten bei der Agentur für Arbeit beantragen. Dort gibt es auch die entsprechenden Vordrucke. Welche Arbeitsagentur der richtiger Ansprechpartner ist, hängt vom Firmensitz ab.

Höhe des Saison-Kurzarbeitergelds

Das Saison-Kurzarbeitergeld beträgt für Arbeitnehmer mit mindestens einem Kind 67 Prozent und für die übrigen 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohnes. Wenn durch Auflösung von Arbeitszeitguthaben Arbeitsausfall vermieden wird, haben Arbeitnehmer Anspruch auf Zuschuss-Wintergeld in Höhe von 2,50 Euro für jede ausgefallene Arbeitsstunde.

Im Gerüstbau beträgt das Zuschuss-Wintergeld 1,03 Euro. Von 15. Dezember bis Ende Februar wird ein Mehraufwands-Wintergeld in Höhe von 1,00 Euro je geleistete berücksichtigungsfähige Arbeitsstunde gezahlt.

Diese Leistungen sind sowohl steuer- als auch sozialversicherungsfrei, werden also netto ausgezahlt. Den Arbeitgebern werden die von ihnen alleine zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge für Bezieher von Saison-Kurzarbeitergeld in voller Höhe erstattet (nicht im Gerüstbauerhandwerk). So ist die Saison-Kurzarbeit fast kostenneutral. dhz

Weitere Informationen zum Thema gibt es direkt bei der Bundesagentur für Arbeit unter arbeitsagentur.de und in zwei Merkblättern, die hier zum Download stehen:

Merkblatt zum Saison-Kurzarbeitergeld. >>>

Merkblatt für die Baubranche. >>>

Infos bietet auch das Bundesarbeitsministerium unter bmas.de.>>>