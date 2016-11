02.11.2016

Gutachten zeigt ungeklärte Rechtslage Bauschutt: Zu viel landet auf den Deponien

Das Abfallsystem in Deutschland ist als Kreislauf angelegt. Möglichst viel soll wiederverwertet werden. Auf dem Bau hat sich das in den vergangenen Jahren allerdings rückläufig entwickelt. Nun soll es eine neue Mantelverordnung geben, die die Verwertung mineralischer Bau- und Abbruchabfälle regelt. Sie könnte den Trend noch verstärken, befürchtet das Baugewerbe. Ein Gutachten zeigt, dass die aktuelle ungeklärte Rechtslage für große Probleme sorgt.

Von Jana Tashina Wörrle

Schon länger drängt das Baugewerbe die Politik dazu, endlich ein ganzheitliches Regelwerk für die Entsorgung von Bauschutt zu schaffen. Zu viel der mineralischen Abfälle landet derzeit auf den Deponien statt recycelt zu werden. Damit endlich Klarheit geschaffen wird, haben die deutschen Bauverbände den Bundesministerien für Umwelt und Wirtschaft nun ein neues Rechtsgutachten vorgelegt. Es belegt, wie dringend notwendig es wäre, dass die abfallrechtlichen Pflichten des Bausektors endlich neu geregelt werden. Bislang gilt hier eine Vielzahl unterschiedlicher Vorschriften, die häufig nur auf privatrechtlichen technischen Regelwerken oder Leitfäden basieren. Eine Mantelverordnung ist zwar geplant, erntet allerdings starke Kritik.

Denn der Fehler liegt im System: Bei vielen großen Baumaßnahmen fallen riesige Mengen mineralischer Abfälle an – entweder weil Gebäude ganz oder in Teilen abgerissen oder große Mengen Bodenaushub entsorgt werden müssen. Der anfallende Bauschutt und Boden kann mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sein, die eine Wiederverwertung erschweren oder gar verbieten können.

Eigentlich sollte man das bereits bei der Planung und in der Ausschreibung berücksichtigen sowie eine detaillierte Schadstoffuntersuchung im Vorfeld durchführen. Damit wüsste man, in welchem Umfang mineralische Bau- und Abbruchabfälle anfallen und welche davon wirklich entsorgt werden müssen oder als Baustoff aufbereitet werden können – beispielsweise zur Verfüllung von Tagebauten, als Bodenmaterial für technische Bauwerke oder als Tragschicht unterhalb von Asphaltdecken.

Abfallplanung: Baufirmen in der Verantwortung

Doch genau das passiert in Deutschland nicht oder zumindest nur selten in der Praxis. Es gibt keine Vorschrift, die Auftraggeber von großen Baumaßnahmen – nicht selten sind es Bund, Länder oder Kommunen – dazu verpflichtet, bereits in der Planungsphase einen Blick auf die Verwertung des anfallenden Abfalls zu haben.

Ohne gründliche Vorerkundung können Böden jedoch nur schwer weiterverwertet werden. "Entweder sind gar keine differenzierten Angaben in den Ausschreibungen enthalten oder Bodenmaterial wird pauschal mit einer höheren Belastung als zu entsorgen ausgeschrieben", beklagt Michael Heide, der Geschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB) und weist darauf hin, dass durch diese Praxis unnötig viele Abfälle auf der Deponie landen.

Eine zentrale Forderung des ZDB lautet deshalb, differenzierte Schadstoffuntersuchungen im Vorfeld von Baumaßnahmen verpflichtend zu machen. Die Verantwortung dafür muss der Bauherr als Abfallerzeuger tragen und nicht – wie es derzeit der Fall ist – das ausführende Bauunternehmen. Denn das Bauunternehmen hat aufgrund von Zeitdruck oftmals gar keine Möglichkeit, Schadstoffuntersuchungen vorzunehmen und Verwertungsmöglichkeiten auszukundschaften.

Die Bauunternehmen müssen aber die anfallenden höheren Entsorgungskosten bezahlen. "Durch die zunehmende Entsorgung wird zudem der Deponieraum knapp. Oft müssen die Firmen über 200 km weit bis zur nächsten Deponie fahren", sagt Heide.

Recycling-Baustoffe gelten als Abfall

Auch bei dem Baustoff-Recycling verschärfen sich die Probleme. Seit über 30 Jahren garantiert die Bundesgütegemeinschaft Recycling-Baustoffe qualitätsgesicherte Recycling-Baustoffe, seit vielen Jahren hat die Baubranche eine Recycling-Quote von über 90 Prozent, dennoch gelten Recycling-Baustoffe rechtlich weiterhin als Abfall. Obwohl Recycling-Baustoffe wirtschaftlicher sind, werden bei öffentlichen Aufträgen die teureren Primärbaustoffe gewählt, bei denen sämtliche Umweltprüfungen und Einbaubeschränkungen entfallen. Eine Gleichstellung mit Primärbaustoffen, d. h. ein uneingeschränkter Produktstatus für güteüberwachte Recycling-Baustoffe und Böden ist überfällig, meint Heide.

Der ZDB hatte eigentlich gehofft, dass sich diese Probleme erledigt haben, wenn endlich die neue Mantelverordnung in Kraft tritt. Im Sommer 2015 hatte das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) einen neuen Arbeitsentwurf vorgelegt. Doch dieser erntet Kritik.

Das sind mineralische Bau- und Abbruchabfälle Zu den mineralischen Bau- und Abbruchabfälle zählen: Boden und Steine , die beispielsweise beim Baugrubenaushub anfallen,

, die beispielsweise beim Baugrubenaushub anfallen, Bauschutt wie Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik und Gemische aus Beton, Ziegel und Keramik, wenn nicht zu viele Fremdstoffe enthalten sind wie Holzreste oder Metall,

wie Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik und Gemische aus Beton, Ziegel und Keramik, wenn nicht zu viele Fremdstoffe enthalten sind wie Holzreste oder Metall, Straßenaufbruch mit Bitumen gebundenen Asphalt, teerhaltigen Produkten, Randsteine, Plaster, Schotter und Kies,

mit Bitumen gebundenen Asphalt, teerhaltigen Produkten, Randsteine, Plaster, Schotter und Kies, Baggergut von Gewässerausbaumaßnahmen (in Anteilen, da es meist auch organische Abfälle enthält)

von Gewässerausbaumaßnahmen (in Anteilen, da es meist auch organische Abfälle enthält) Gleisschotter, gipshaltige Bauabfälle sowie Schlacken, Aschen und Sande, wobei hierbei einige Sonderregeln gelten Grundsätzlich gilt, dass die Abfälle nicht kontaminiert sein dürfen, wenn sie in irgendeiner Form wiederverwendet werden sollen. Für eine Aufbereitung als neuen Baustoff sollten sie möglichst sortenrein getrennt werden. Quelle und weitere Infos: baustoffrecycling-bayern.de

Recyclingquote: Baugewerbe befürchtet Rückschritte

Schon seit über zehn Jahren ist eine bundeseinheitliche Verwertungsverordnung für mineralische Bau- und Abbruchabfälle in Arbeit. Sie soll die Regelungen der Länder zusammenführen. Daraus entstand die Mantelverordnung, die neben der neuen Ersatzbaustoffverordnung auch die Novellierung von Grundwasser-, Deponie- sowie Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung umfasst.

Der Entwurf der Mantelverordnung, der derzeit in der Diskussion steht, sorgt bei Michael Heide nur für Kopfschütteln. Weder eine wirkliche Harmonisierung der verschiedenen Vorschriften miteinander noch die Forderung, dass Abfallverwertung und Schadstoffuntersuchungen schon in der Planungsphase mit berücksichtigt werden müssen, sei befriedigend umgesetzt worden. So ist zwar für Recycling-Baustoffe und Böden der höchsten Umweltqualitätsstufe der langersehnte Produktstatus vorgesehen, doch die bürokratischen Hürden für die Verwendung dieser Produkte bleiben. Für September ist ein neuer Referentenentwurf angekündigt. Doch der ZDB bleibt noch skeptisch.

"Wenn man ein echtes Kreislaufsystem will, muss man das auch planerisch berücksichtigen und eine unbürokratische Verwendung von Recycling-Baustoffen anstreben", sagt Heide. Würde die Mantelverordnung in ihrer jetzigen Form in Kraft treten, befürchtet er, dass noch mehr mineralischer Bauschutt auf den Deponien landet statt wiederverwendet zu werden.

Die Mantelverordnung entscheidet über den größten Abfallstrom in Deutschland. Jährlich rund 200 Millionen Tonnen mineralische Bau- und Abbruchabfälle fallen hierzulande an, von denen derzeit noch über 90 Prozent verwertet werden. Mit der Mantelverordnung würde das EU-Ziel einer 70-prozentigen Verwertungsquote mineralischer Abfälle aus Sicht des ZDB jedoch verfehlt werden – ein deutlicher Rückschritt. Und umso mehr gebaut wird, umso größer werden die Abfallberge – und das im Recycling-Vorzeigeland Deutschland.

Haushaltsmüll: Neue EU-Vorgaben zum Recycling Baustellen in Sachen Recycling gibt es in Deutschland nicht nur bei den Bau- und Abbruchabfällen. Auch bei dem, was an sogenanntem Siedlungsabfall in den Haushalten anfällt, muss nachgebessert werden. Die EU-Kommission will die Recyclingvorgaben bis zum Jahr 2030 verschärfen und die Länder dazu verpflichten, 65 Prozent ihres Siedlungs- und 75 Prozent ihres Verpackungsabfalls zu recyceln. Einer Studie des IW Köln zufolge würde kein EU-Staat die Quote auf Anhieb erfüllen. Deutschland ist mit einer Recyclingquote von 64 Prozent europaweit zwar Spitzenreiter. Allerdings wird in Deutschland nach Angaben des IW Köln aller Abfall als recycelt gewertet, der in den Verwertungsanlagen ankommt – also auch derjenige, der danach eventuell verbrannt wird. Das will die EU-Kommission so nicht mehr durchgehen lassen: Nur was tatsächlich wiederverwertet wird, wird gezählt. Deutschland würde so auch nur noch auf Werte von 40 bis 50 Prozent kommen.