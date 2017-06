20.06.2017

Arbeitszeitgesetz in der Kritik Bäcker im Sonntagsstress

Am Sonntag zu öffnen, ist für viele Bäckereien heute ein Muss. Sie dürfen Brot und Brötchen verkaufen und diese auch frisch backen. Letzteres allerdings nur unter Zeitdruck. Nur drei Stunden stehen jedem Betrieb rein rechtlich zur Verfügung – ein Wettbewerbsnachteil gegenüber Tankstellen, Kiosken und Backshops. Doch bei dem Thema tut sich politisch was.

Von Jana Tashina Wörrle

Sonntags haben viele Bäcker geöffnet – mittlerweile ein Muss. Doch die Betriebe des Handwerks haben für Herstellung und Auslieferung der Backwaren wenig Zeit. - © contrastwerkstatt/Fotolia.com Weitere Beiträge zu diesem Artikel Arbeiten als Bäckermeister: Schreibtisch statt Backstube

Salzgehalt im Brot soll sinken

Frische Brötchen fürs gemütliche Frühstück am Sonntag und vielleicht gleich noch ein Brot für die anstehende Woche gleich mit besorgen – an Sonn- und Feiertagen ist viel los in den Verkaufsräumen der deutschen Bäckereien. Zuvor auch in den Backstuben, wenn statt aufgebackener Teiglinge frische Backwaren hergestellt werden. Dies braucht Zeit und diese ist knapp bemessen.

Nur drei Stunden darf ein Handwerksbäcker nach den Vorgaben des Bundesarbeitszeitgesetzes derzeit an Sonn- und Feiertagen für die Herstellung von Brot und Brötchen aufwenden. In diese Zeit fällt zudem das Ausliefern der Backwaren an andere Filialen – ein zusätzlicher Stressfaktor sowohl für viele große wie auch viele kleine Bäckereien. Kaum ein Bäcker kann es sich heute noch leisten, den Sonntag als Verkaufstag auszulassen.

Bäckerhandwerk: Weniger Betriebe, aber mehr Filialen

In den vergangenen Jahren haben sich die Strukturen des Bäckerhandwerks stark verändert. Die Zahl der kleinen Betriebe – vor allem der Einzelbetriebe ohne weitere Filialen – hat abgenommen. Gleichzeitig haben viele größere Unternehmen ihre Filialnetze ausgebaut. Doch diese kommen mit den gesetzlich vorgegebenen drei Stunden zunehmend nicht mehr aus. Sie müssen mehr Backwaren herstellen, um die gewachsene Zahl von Filialen zu beliefern und das von den Kunden auch an Sonntagen gewünschte Sortiment vorhalten zu können.

Denn genau das erwarten die Kunden: Ein breites Sortiment an Backwaren, möglichst immer verfügbar und möglichst frisch. Sonn- und Feiertage gelten als besonders umsatzstark. Das haben auch Kioske, Tankstellen, Backshops und der Lebensmitteleinzelhandel mit Filialen in Bahnhöfen oder anderen publikumsstarken Orten, die an Sonntagen geöffnet haben, im Blick und bieten Backwaren an – manch mittlerweile sogar als 24-Studen-Verfügbarkeitskonzept wie die neuen Rewe-to-go-Filialen in einigen Innenstädten und an Tankstellen. So steigt der Wettbewerbsdruck auch an diesen Tagen immer mehr an.

Backshops haben Vorteile

Im Unterschied zu den Bäckereien gelten für die Wettbewerber mit den Backautomaten allerdings andere rechtliche Vorgaben bzw. kommen sie nicht mit der sogenannten Drei-Stunden-Regelung in Konflikt. "Das Problem der Produktionszeiten am Sonn- und Feiertag stellt sich für sie nicht, da sie keine Bäckerei sind, keine eigene Herstellung von Backwaren haben und lediglich vorproduzierte industrielle Tiefkühl-Teiglinge aufbacken", sagt Friedemann Berg vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks.

Der Rechtsexperte weist zudem darauf hin, dass Tankstellen, Kioske und Co. auch bei den Verkaufszeiten ihre Geschäfte an Sonntagen länger geöffnet haben dürfen als die Bäcker. Für diese gelten je nach Landesgesetz unterschiedlich geregelt Vorgaben bei den Ladenöffnungszeiten, die meist bei fünf Stunden liegen und keinen herkömmlichen Verkaufstag von mehr als zehn Stunden umfassen.

Arbeitszeit am Sonntag: Diese Gesetze regeln den Verkauf von Backwaren Nach § 10 Abs.3 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) ist es Arbeitnehmer/innen an Sonn- und Feiertagen erlaubt, sich in Bäckereien und Konditoreien für bis zu drei Stunden mit der Herstellung, dem Austragen oder Ausfahren von Konditorwaren und an diesem Tag zum Verkauf kommenden Bäckerwaren zu beschäftigen. Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) gilt bundesweit . Die Verkaufszeiten der Backwaren regeln die Ladenschluss- und Ladenöffnungsgesetze der Länder. Bäckereien dürfen in den meisten Bundesländern demnach etwa fünf Stunden lang Backwaren verkaufen. Für bestimmte andere Verkaufsstellen, zu denen beispielsweise Tankstellen oder Kioske gehören, gibt es jedoch besondere Regelungen für den Verkauf an Sonn- und Feiertagen. Zum Beispiel dürfen in Nordrhein-Westfalen Tankstellen auch an Sonn- und Feiertagen ganztägig geöffnet sein und Lebensmittel in kleinen Mengen verkaufen.

Abgesehen von der ständigen Verfügbarkeit sind den Verbrauchern heute auch die Frische und die Qualität der Lebensmittel besonders wichtig. Genau dies ist der Vorteil des Handwerks, das mit selbst Gebackenem statt Aufgebackenem bei seinen Kunden punkten kann. Genau dies gilt es laut Friedemann Berg auch zu erhalten und deshalb das Arbeitszeitgesetz anzupassen.

"Kunden sehnen sich nach gesunden Lebensmitteln von Handwerksbäckern, die ‚noch richtig backen‘ - und das jeden Tag frisch", sagt der Rechtsexperte. Allein aus diesem Grund sei eine tagesfrische Produktion nach dem Motto "Wir verkaufen Backwaren, die morgens noch Mehl waren" unerlässlich. "Bereits hierin liegt aus unserer Sicht ein Rechtfertigungsgrund für eine Sonderstellung des Bäckerhandwerks – und ein Grund für eine Änderung der geltenden Vorschrift", erklärt er.

Sonntagsarbeitszeit: Acht statt drei Stunden pro Mitarbeiter gefordert

Genau diese derzeit geltenden Vorschriften gibt es bereits seit dem Jahr 1996 – und seitdem haben sich die Strukturen im Bäckerhandwerk wie oben beschrieben stark verändert. Veränderung fordert deshalb auch der Bäckerverband und setzt sich seit langem für eine Überarbeitung des Arbeitszeitgesetzes ein. Statt drei Stunden fordert der Verband acht für Herstellung und Auslieferung der Waren an Sonn- und Feiertagen. Diese Forderung bringt er auch den Parteien näher, die derzeit schon den Bundestagswahlkampf vorbereiten.

Erst kürzlich ist ein politischer Vorstoß zur Verlängerung der gesetzlich festgeschriebenen maximalen Sonntagsarbeitszeiten für Beschäftigte in der Herstellung im Bäckerhandwerk gescheitert. Dabei ging es um eine Ausweitung auf fünf Stunden, bezogen auf das gesamte Unternehmen, per Tarifvertrag. Doch diesen Vorschlag des Bundesarbeitsministeriumshaben die Landesinnungsverbände – die im Bäckerhandwerk bei Arbeitszeitthemen Tarifpartner sind – als nicht weitgehend genug abgelehnt und damit auch der Bäckerverband.

"Die fünf Stunden sollten nach Vorstellung der Politik pro Betrieb gelten und nicht pro Mitarbeiter und hätten nur durch Tarifvertrag eingeführt werden können. Wir kämpfen aber darum, dass die Arbeitszeiten in der Herstellung von Backwaren an Sonn- und Feiertagen auf acht Stunden betriebsbezogen ausgeweitet werden – und zwar unmittelbar kraft Gesetzes, unabhängig von einem Tarifvertrag. Denn ansonsten kommen wir nicht wirklich zu einer Verbesserung", sagt Friedemann Berg.

Bundestagswahl: Bäckerhandwerk fordert Reform des Bundesarbeitszeitgesetzes Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks fordert von den Parteien die Schaffung eines zeitgemäßen Arbeitszeitrechts. Das umfasst eine Ausweitung der zulässigen Arbeitszeit in der Herstellung von Backwaren an Sonn- und Feiertagen. Dazu sollte § 10 Abs. 3 ArbZG geändert werden. Diese Vorschrift erlaubt Handwerksbäckereien, Arbeitnehmer derzeit an Sonn- und Feiertagen lediglich für bis zu drei Stunden mit der Herstellung oder dem Ausfahren von Backwaren zu beschäftigen. Das Bäckerhandwerk möchte die Fassung des des § 10 Abs.3 ArbZG ändern und fordert, dass Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen in Bäckereien und Konditoreien künftig für bis zu acht Stunden mit der Herstellung und dem Austragen oder Ausfahren von Konditor- und Bäckerwaren beschäftigt werden dürfen. Quelle: Positionspapier des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks zur Bundestagswahl