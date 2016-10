11.10.2016

Kfz-Diebstahlstatistik 2015 Autodiebstahl: Berlin ist die Hauptstadt der Autodiebe

Autodiebe haben 2015 über 18.600 Pkw gestohlen. Das sind rund vier Prozent mehr als 2014. Da zudem die durchschnittliche Entschädigung für jeden Diebstahl mit 15.611 Euro eine neue Rekordhöhe erreicht hat, wuchs der wirtschaftliche Schaden von 262 auf mehr als 291 Millionen Euro (+11 Prozent). Die meisten Autos werden in Berlin geklaut.

2015 wurden in Deutschland laut der Kfz-Diebstahlstatistik des GDV über 18.600 Autos gestohlen. Schaden: Rund 291 Millionen Euro. - © Foto: Maridav/Fotolia Weitere Beiträge zu diesem Artikel Fahrraddiebstahl: Hier werden die meisten Räder geklaut

Autodiebstähle sind in Deutschland an der Tagesordnung. Das zeigt auch die aktuelle Kfz-Diebstahlstatistik des Verbandes der deutschen Versicherer (GDV). Demnach haben Autodiebe im Jahr 2015 über 18.600 Fahrzeuge geklaut und dadurch einen wirtschaftlichen Schaden von über 291 Millionen Euro verursacht. Pro Tag werden in Deutschland also über 50 Autos gestohlen.

Berlin ist die Hauptstadt der Autodiebe

In den einzelnen Bundesländern entwickelten sich die Autodiebstähle gegenüber 2014 unterschiedlich: Mehr Autos wurden in Hamburg (+14 Prozent), Niedersachsen (+18), Nordrhein-Westfalen (+11), Thüringen (+11) und Sachsen-Anhalt (+11) gestohlen. We niger Diebstähle gab es dagegen in Baden-Württemberg (-5), Sachsen (-7), Schleswig-Holstein (-5) und im Saarland (-22).

Grundsätzlich ist die Diebstahlgefahr in Großstädten weiterhin höher als auf dem Land. Die mit weitem Abstand höchste Diebstahlrate ergab sich für Berlin. Hier besteht für Autofahrer die größte Gefahr Opfer eines Diebstahls zu werden. 2015 wurden in Berlin mehr als 3.200 Pkw gestohlen, was einer Diebstahlrate von 3,5 pro 1.000 kaskoversicherter Pkw entspricht. Ebenfalls vergleichsweise hohe Diebstahlraten gibt es in weiteren Großstädten: Hamburg (1,8), Hannover (1,6), Leipzig (1,5) und Dresden (1,4).

Bayern am sichersten

Über die geringste Diebstahlrate (0,1) konnten sich Autofahrer in Bayern freuen. Im gesamten Freistaat wurden laut der Diebstahlstatistik 2015 nur nur rund 800 Autos geklaut. Im Bundesdurchschnitt lag die Diebstahlrate bei 0,5.

Experte erklärt: So schützt man sich vor Autodiebstahl Stephan Schweda, Versicherungsexperte beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) erklärt im Video wie man sich vor Autodiebstahl schützt.

Kriminelle haben es auf SUV´s abgesehen

Wie bereits 2014 waren Besitzer von SUV´s besonders von Diebstählen betroffen. Unter den am häufigsten gestohlenen Fahrzeugen finden sich gleich mehrere hochpreisige Geländewagen wie Range Rover, Toyota Land Cruiser, Lexus RX350, Audi Q7, BMW X6 und X5. Allein von der aktuellen Baureihe des Range Rover wurden fast 200 Stück geklaut, für jeden Fall zahlten die Versicherer im Durchschnitt fast 66.000 Euro.

Top-10 der meistgeklauten Modelle 2015

Rang Hersteller Modell pro 1.000 versicherter Autos wurden geklaut 1 Land Rover Range Rover 3.0 TDI 40,2 2 BMW X6 XDrive 16,6 3 Toyota Lexus RX350 14,8 4 Toyota Land Cruiser 3.0D 11,7 5 Audi Q7 3.0TDI 11,5 6 Audi Q7 4.2TDI 10,5 7 BMW M3 Coupe 10,2 8 BMW X5/X6 10,1 9 Audi S4 Avant 9,4 10 Audi RS5 9,4

Die "beliebtesten" Marken der Autodiebe waren 2015 Land Rover und Jaguar. Für die Gesamtheit der Land-Rover-Modelle ermittelten die Statistiker des GDV eine Diebstahlrate von 5,2 pro 1.000 kaskoversicherter Autos. Auf den weiteren Plätzen im Hersteller-Vergleich lagen Jaguar (Diebstahlrate: 1,7), gefolgt von Audi (1,3), Porsche (1,2) und BMW (1,0).

Die 10 meistgelauten Automarken in Deutschland

Rang (Vorjahr) Automarke Diebstähle pro 1.000 versicherter Autos 1 (1) Land Rover 5,2 2 (2) Audi 1,3 3 (4) Porsche 1,2 4 (3) BMW (inkl. Mini) 1,0 5 (9) Mazda 0,9 6 (7) Volkswagen 0,6 7 (5) Honda 0,6 8 (6) Toyota (inkl. Lexus) 0,6 9 (8) Mitsubishi 0,5 10 (10) Skoda 0,4

Welche Versicherung zahlt bei einem Autodiebstahl?

Wenn das Auto gestohlen wurde, ersetzt die Teilkaskoversicherung den entstandenen Schaden. Auch wer eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen hat, wird entschädigt, denn die Teilkasko ist automatisch in der Vollkasko inbegriffen. Auf den persönlichen Schadenfreiheitsrabatt hat ein Autodiebstahl keinen Einfluss. Da 2015 die durchschnittliche Entschädigung für jeden Diebstahl mit 15.611 Euro ein neues Rekordniveau erreicht hat, wuchs der wirtschaftliche Schaden für die Versicherer von 262 auf über 291 Millionen Euro (+11 Prozent).

Entwicklung der Diebstahlzahlen seit 2006

Jahr Anzahl der Diebstähle Schadenaufwand in Mio. Euro 2006 18.965 211 2007 16.502 178 2008 16.134 175 2009 18.215 219 2010 19.503 257 2011 19.658 259 2012 18.063 242 2013 18.805 263 2014 17.895 262 2015 18.659 291

Wie können sich Autofahrer vor Diebstählen schützen?

Das Auto möglichst sicher parken: Am besten in einer abschließbaren Garage oder auf einem nicht-öffentlichen Parkplatz. Ist das nicht möglich, das Auto in gut beleuchteten und belebten Straßen abstellen.

Auch bei kurzer Abwesenheit den Schlüssel abziehen und Scheiben, Türen, Schiebe- oder Cabrio-Dach schließen.

Beim Abschließen mit der Fernbedienung auf das optische bzw. akustische Signal des Autos achten. Diebe können das Signal mithilfe von Funkblockern stören.

Originalpapiere und Zweitschlüssel nicht im Auto aufbewahren.

Ist ein Schlüssel weg, muss umgehend gehandelt werden. Steht das Auto in der Nähe, sollte es bewacht und wenn möglich an einen sicheren Ort gebracht werden. Danach sollte der Versicherer informiert und ein Schlüssel-Diebstahl bei der Polizei angezeigt werden. end

