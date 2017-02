05.02.2017

Preise gewinnen Architekturwettbewerb "geplant + ausgeführt" - jetzt abstimmen

Beispiele gelungener Architektur, die ohne Handwerk nicht möglich wäre. Der Wettbewerb "geplant + ausgeführt 2017" zeigt die besten Bauten. Jetzt abstimmen und Preise gewinnen!

Den Publikumspreis 2016 haben das Architekturbüro Berschneider und Zimmerermeister Martin Blomenhofer für den Umbau eines Heustadels zum Vier-Sterne-Hotel Almrefugio in Neumarkt i. d. Opf. gewonnen. - © Erich Spahn

Als einziger Architekturwettbewerb würdigt "geplant + ausgeführt" auch die Leistungen des Handwerks. Jeder Preis wird gleich zweimal vergeben: an das Architekturbüro und an einen der beteiligten Bauhandwerker.

Ohne die Erfahrungen und das Können der Praktiker aus den Baugewerken wären die Entwürfe der Planer mitunter nur Makulatur. Erst wenn ein außergewöhn­liches Design oder eine technische Raffinesse in der Realität funktioniert, können Gebäude oder Innenräume eine außergewöhnliche Ästhetik entfalten.

"geplant + ausgeführt": Jetzt Favorit wählen und Preise gewinnen!

Bevor die von der Jury in die engere Wahl kommenden Wettbewerbsobjekte zur Internationalen Handwerksmesse in München ausgestellt werden, können die Leser der Deutschen Handwerks Zeitung ab 6. Februar ihren Favoriten bei einer Online-Abstimmung wählen und damit Einfluss auf den Publikumspreis nehmen. Eine Neuerung gibt es in diesem Jahr: Der Publikumspreis wird nicht an den Sieger des Vorjahres vergeben. Das heißt, wer den Preis gewonnen hat, muss im Folgejahr außer Konkurrenz antreten.

Mitmachen lohnt sich: Unter allen Teilnehmern an der Abstimmung werden attraktive Preise verlost. Die Abstimmung läuft bis 26. Februar. dhz

