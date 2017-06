30.06.2017

Begehrte Berufsgruppen Arbeitsmarktreport: Kfz-Mechatroniker besonders gefragt

Die Arbeitslosigkeit ist so gering wie seit der Wiedervereinigung nicht und die Konjunkturerwartungen sind stabil. In vielen Berufen können Jobsuchende deshalb aus zahlreichen Angeboten wählen. Neben Kfz-Mechatronikern sind auch Maler und Raumausstatter begehrt.

Seit 2014 stieg die Nachfrage nach Kfz-Mechatronikern enorm. Deshalb zählen sie 2017 zu den zehn häufig gesuchten Berufen. - © industrieblick/Fotolia.com

Kandidaten mit Studienabschluss Wirtschaftswissenschaft gehören seit 2011 zu den am häufigsten gesuchten Fachkräften - das zeigt der zehnte Arbeitsmarkt-Report der DEKRA, der auf 13.941 Stellenangeboten basiert. Ganz neu im Ranking sind Kraftfahrzeugmechatroniker: Seit 2014 steigt die Nachfrage nach den Profis für mechanische und elektronische Bauteile in Fahrzeugen.

Seit Erhebungsbeginn der Studie stehen drei Berufsgruppen ganz vorne im Ranking: Gesundheits- und Krankenpfleger, Kundenberater sowie Elektroingenieure. Auch Software-Entwickler und Call-Center-Agents waren in neun der zehn Jahre hier zu finden. "Die langjährige Betrachtung zeigt: Bei einem guten Teil der momentan akut gesuchten Fachkräfte zeichneten sich die Engpässe bereits vor zehn Jahren ab", kommentiert Jörg Mannsperger, Geschäftsführer der DEKRA Akademie, das Ergebnis.

Die zehn am häufigsten gesuchten Berufe:

Rang Beruf Anteil Stellenangebote 2017 in Prozent 1. Wirtschaftswissenschaftler, Betriebswirte, Wirtschaftsprüfer 4,53 2. Gesundheits- und Krankenpfleger 3,44 3. Software-Entwickler, -Architekten, Programmierer 3,25 4. Elektroniker, Elektriker und Elektroinstallateure 3,06 5. Kaufleute für Versicherungen und Finanzen 2,64 6. Vertriebspartner, Vertriebsbeauftragte 2,45 7. Produktionshelfer 2,30 8. Kraftfahrzeugmechatroniker 1,92 8. Kundenbetreuer, Kundenberater, Account Manager 1,92 9. Call-Center-Agents 1,74 10. Ingenieure der Elektrotechnik 1,73

Handwerker sind gefragt

Daneben nahm der Report auch den Fachkräftebedarf verschiedener Berufsfelder genauer unter die Lupe. Deutlich wird hier: Viele Stellenanzeigen richten sich an Handwerker. So suchen Arbeitgeber aus dem Bereich Infrastruktur vor allem nach Industriemechanikern – 32, 4 Prozent all der Stellenausschreibungen waren an sie adressiert. Ebenfalls häufiger gesucht werden Gebäudereiniger, Friseure, Raumausstatter, Trockenbauer, Maler, Schreiner, Elektro- sowie Servicetechniker.

Stabil hingegen blieb der Bedarf nach Bürokaufleuten (9,8 Prozent). Eine Abnahme der Stellenanzeigen gab es allerdings im Bereich der Metall- und Elektroberufe: 2008 wendete sich circa jedes zweite Stellenangebot an Menschen mit einem Metallberuf (51,8 Prozent); vor vier Jahren ist das Tätigkeitsfeld jedoch unter die 40 Prozent gefallen. Nur wenig besser sieht es bei den Elektroberufen aus: Hier ist die Anzahl der Stellenausschreibungen um 3,5 Prozent gesunken und liegt dementsprechend bei 32,4 Prozent. dhz