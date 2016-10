11.10.2016

Interbrand-Ranking Apple und Google bleiben die wertvollsten Marken

Mit einem Markenwert von 178,1 Milliarden US-Dollar verteidigt Apple seinen Spitzenplatz als wertvollste Marke der Welt. Das Interbrand-Ranking wird von Technik- und Autoherstellern bestimmt. VW gehört zu den großen Verlierern.

Keine Veränderung an der Spitze: Apple bleibt die wertvollste Marke der Welt. Konkurrent Google holt jedoch etwas auf. - © Philip Toscano/picture alliance/empics

Das iPhone ist der große Umsatzträger von Apple. Trotz Absatzrückgängen der Geräte kann Apple seinen Spitzenplatz in der Rangliste der wertvollsten Marken der Welt behaupten. Interbrand beziffert den Markenwert auf 178,1 Milliarden Dollar.

Indes kommt Apple in der Markenstudie "BrandZ" von Millward Brown nur auf den zweiten Platz hinter Google. Auch in der Interbrand-Rangliste kann Google deutlich an Markenwert zulegen. Mit einem Plus von elf Prozent wird der Markenwert auf 133,25 Milliarden Dollar geschätzt.

Coca-Cola knapp vor Microsoft

Hinter den beiden IT-Unternehmen landet der Getränkeriese Coca-Cola mit respektablem Abstand auf Platz drei. Mit einem Markenwert von 73,1 Milliarden Dollar liegt Coca-Cola nur noch hauchdünn vor Microsoft mit 72,8 Milliarden Dollar.

Die Top 20 werden von Konzernen aus der Technik- und Autoindustrie bestimmt. Mit Mercedes und BMW haben es auch zwei deutsche Marken unter die vorderen Plätze geschafft:

Apple Google Coca Cola Microsoft Toyota IBM Samsung Amazon Mercedes Benz GE BMW McDonalds Disney Intel Facebook Cisco Oracle Nike Louis Vuitton H&M

Zu den großen Verlieren zählt VW. Mit einem Minus von neun Prozent belegt der von der Abgasaffäre belastete Konzern mit der VW-Marke nur noch Platz 40. Es ist zugleich die einzige deutsche Marke im Interbrand-Ranking, die an Wert verloren hat. Überaschend schlägt sich der Abgasskandal jedoch nicht auf die Konzernmarken Audi uind Porsche nieder, die beide ihren Markenwert verbessern können.

Zu den großen Gewinnern in diesem Jahr zählen Facebook und Amazon, die beide deutlich zulegen konnten. Erstmals unter die Top 100 hat es auch der Elektroautohersteller Tesla mit seinem schillernden Chef Elon Musk geschafft.

Die Bildergalerie gibt einen Überblick zu den wichtigsten Ergebnissen.