10.10.2016

Veranstaltung "Denkwerkstatt" An einem Tag fit für die Digitalisierung im Handwerk

Die Praxistagung "Denkwerkstatt" macht Unternehmer an einem Tag fit fürs Handwerk 4.0. Es gibt Termine in Dortmund, München und Stuttgart.

In der Praxisveranstaltung "Denkwerkstatt" erhalten die Teilnehmer wertvolle Tipps, wie sie mit dem Thema Digitalisierung in ihren Handwerksbetrieben umgehen können. - © Holzmann Medien

Auf der diesjährigen internationalen Handwerksmesse in München (IHM) warnte EU-Kommissar Günther Oettinger: "Betriebe, die sich dem Wandel durch die Digitalisierung verschließen, werden in fünf bis zehn Jahren nicht mehr erfolgreich auf dem Markt agieren können." Aus diesem Grund hat das ‚handwerk magazin‘ in einer Premiumpartnerschaft mit der Deutschen Handwerks Zeitung ein neues Veranstaltungsformat speziell für Handwerksunternehmer organisiert, das auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene praktische und fachliche Orientierung gibt.

Kompakt an einem Tag

Die Praxistagung macht Unternehmer kompakt an einem Tag in allen zentralen Handlungsfeldern fit für das Handwerk 4.0. Expertenvorträge vermitteln wertvolles Zukunfts- und Insiderwissen, ergänzt durch Erfahrungsberichte und konkrete Lösungen von Handwerksunternehmern.

Die Teilnehmer erfahren unter anderem, was bei ihrer Präsenz im Internet zu beachten ist. Welche Möglichkeiten Social Media bietet oder wie sie ihre Prozesse und Abläufe digitalisieren und die Datensicherheit organisieren. Die Themen orientieren sich an der Wertschöpfungskette von Betrieben:

Digitales Auftrags- und Projektmanagement

Digitale Planung und Produktion , unter anderem auch Building Information Modeling

, unter anderem auch Building Information Modeling Kaufmännische Software, IT-Infrastruktur und Sicherheit

Digitales Marketing, Webseite, Suchmaschinen-Optimierung und Social Media

Experten-Vortrag, Fallbeispiele und mehr

Jeder Themenblock besteht aus vier Teilen: Einem Experten-Vortrag sowie Fallbeispielen aus der unternehmerischen Praxis. Dazu kommen Erfolgsfaktoren, mit denen das Gelernte im Betrieb umgesetzt werden kann. Abschließend erfolgt ein Ausblick in die Zukunft, mit welchen weiteren Entwicklungen Unternehmer rechnen müssen. Als Referenten konnten mehrere anerkannte Experten gewonnen werden.

Referenten aus der Praxis

Christoph Krause: Digitalisierungsexperte, Leiter des Kompetenzzentrums Digitales Handwerk West sowie Leiter des Kompetenzzentrums für Gestaltung, Fertigung & Kommunikation der Handwerkskammer Koblenz. Er zeigt den Unternehmern an Praxisbeispielen auf, wie der digitale Wandel als Chance genutzt werden kann.

Jonas Weber: Der SEO-Berater sammelte mehrere Jahre im Search Quality Team von Google in der irischen Hauptstadt Erfahrungen, wie Webseiten das beste Ranking erreichen. Auf Basis seiner internen Einblicke gibt er Tipps, wie Unternehmer von der Suchmaschine und potenziellen Kunden gefunden werden können.

Erwin Markowsky: Der IT-Sicherheitsexperte hält einen Vortrag über die Schattenseiten der Digitalisierung. Dazu gehören Cyberkriminalität und Wirtschaftsspionage. Diese betreffen auch kleine Handwerksunternehmen. Moderiert wird die Veranstaltung von Olaf Deininger, Chefredakteur des ‚handwerk magazin‘. Am Abend der Veranstaltung steht genügend Zeit zur Verfügung, um Kontakte zu knüpfen. dhz

Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Anmeldung gibt es hier.