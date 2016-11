07.11.2016

Gemeinsame Erklärung der Bauwirtschaft Baustaub: "Wissenslücken schließen"

Staub gehört für viele Handwerker zur Arbeit dazu. Doch er stellt auch eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar. Die Verbände der Bauwirtschaft wollen deshalb die Prävention verbessern und haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Denn es gibt alternative Methoden und Materialien, um die Belastung zu senken. So arbeiten Sie staubfrei.

Von Barbara Oberst und Jana Tashina Wörrle

Staub ist gefährlich. Mehr als 2.000 Menschen sterben pro Jahr, weil sie bei der Arbeit zu viel Staub geschluckt haben. Krankheiten wie eine Staublunge ließen sich jedoch vermeiden. Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes (ZDB) erklärt im Interview, warum die Bauwirtschaft gerade jetzt die gemeinsame Erklärung "Staubminimierung beim Bauen" unterzeichnet hat und wie sie Bauherrn und Arbeitgeber für das Thema sensibilisieren soll.

DHZ: Was kann die gemeinsame Erklärung der Bauverbände zur Staubminimierung in der Praxis bewirken?

Pakleppa: Staub ist allgegenwärtig. Für Betriebe und Beschäftigte, aber auch Bewohner und Nutzer von Gebäuden ist Staubminimierung deshalb ein zentrales Thema. Die Unterzeichner der Erklärung setzen sich gemeinsam für Prävention und den Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Staub ein. Dazu trägt jeder Unterzeichner der Erklärung seinen Teil bei.

DHZ: Wie drängend ist es, dass bei dem Thema in der Praxis etwas verändert wird?

Pakleppa: Jeder Staub kann bei hohen Belastungen zu Erkrankungen der Atemwege führen. Die flächendeckende Umsetzung des hohen Schutzniveaus in Deutschland und zusätzlich neu hinzugekommene Herausforderungen, wie der erheblich abgesenkte Arbeitsplatzgrenzwert für A-Staub und der neue Beurteilungsmaßstab für Quarz, machen intensive und effiziente Anstrengungen aller Beteiligten erforderlich. Auch der Stand der Technik entwickelt sich kontinuierlich weiter. Das sind Gründe, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Alle Beteiligten, wie Bauherren, Auftraggeber, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Baustoffhersteller, Baumaschinen- und Gerätehersteller sowie deren Vertrieb und Verleih, ausführende Betriebe und auch Nutzer sind für die Gesundheitsgefährdungen durch Stäube bei den betreffenden Tätigkeiten beim Bauen zu sensibilisieren.

DHZ: In der Erklärung heißt es, dass die bisherigen Aktivitäten optimiert werden sollen. Wie soll das genau aussehen?

Pakleppa: Das Baugewerbe hat in der Vergangenheit bereits erhebliche Anstrengungen zur Staubminimierung beim Bauen unternommen. Daher ist z.B. der Arbeits- und Gesundheitsschutz seit vielen Jahren in der Berufsausbildung verankert. Trotzdem lässt sich bei diesem wichtigen Thema immer noch etwas verbessern. Die Bauwirtschaft wird in Kooperation mit der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft mit einem neuen Internet-Portal "Staubarm Bauen" umfassend über effiziente Verfahren und Methoden zur Staubvermeidung und -reduzierung informieren. Im Januar 2018 werden wir uns mit der Charta "Gemeinsam für sicheres und gesundes Verhalten in der Bauwirtschaft" speziell an unsere Mitarbeiter richten. Außerdem erarbeiten viele Einzelbranchen der Bauwirtschaft freiwillige Branchenlösungen. Damit bekommen Unternehmer und Mitarbeiter klare und nachvollziehbare Handlungsanleitungen für den Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Staub.

DHZ: Welche Handwerksgewerke sind besonders betroffen von einer hohen Staubbelastung und wie werden die speziell und branchenspezifisch Betriebe unterstützt, die ihre Mitarbeiter besonders schützen wollen?

Pakleppa: Staub ist ein Thema in allen Bereichen der gewerblichen Wirtschaft. Von dem definierten Geltungsbereich beispielsweise des Allgemeinen Staubgrenzwertes sind alle Arbeitsplätze betroffen, an denen unlösliche Stäube beim Umgang mit staubenden oder staubförmigen Produkten freigesetzt werden. Solche Arbeitsplätze gibt es im Prinzip in allen Branchen und Wirtschaftszweigen und es sind mehrere Millionen Arbeitsplätze betroffen. Viele Wirtschaftszweige müssen sich daher dem Thema stellen. Daher dürfte kein Gewerk vom Staub ausgenommen sein, aber für jedes Gewerk gibt es unterschiedliche sinnvolle Verfahren zur Staubreduzierung. Wir haben in der Bauwirtschaft mit dem Gesprächskreis Staubminderung gute Lösungen erarbeitet, die inzwischen von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft durch ihr "Präventionsanreize-Programm" gefördert werden, wenn sich Betriebe beispielsweise Bau-Entstauber oder Luftreiniger anschaffen. Diese bewährte Kooperation werden wir fortsetzen und erweitern.

DHZ: Warum wird die Erklärung gerade jetzt verabschiedet – gibt es dafür aktuelle Gründe?

Pakleppa: Wenn sich Rahmenbedingungen verändern, ist es wichtig, dass dies für alle Beteiligten transparent und nachvollziehbar geschieht. Es ist ein wichtiges Ziel der Erklärung, die Effizienz aller Einzelmaßnahmen durch systematische Koordination und Kooperation zu steigern. Es sind aber auch Wissenslücken zu schließen und alle Beteiligten zu einer umfassenden Akzeptanz und Anwendung der Maßnahmen zur Staubminimierung und deren Weiterentwicklung anzuhalten. Die Bauwirtschaft betont in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Bauherrenverantwortung und das Erfordernis, die Bauherren stärker in die Pflicht zu nehmen. Es darf nicht einer zufälligen Kenntnis oder Unkenntnis eines Auftraggebers überlassen bleiben, ob ein beauftragtes Unternehmen die für seine Gefährdungsbeurteilung notwendigen Informationen über das Vorhandensein von Asbest und anderer Schadstoffe erhält. Stattdessen bedarf es - auch mit Blick auf eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung - eindeutiger Informationspflichten des Auftraggebers. Von zentraler Bedeutung für den Erfolg ist natürlich immer die Praktikabilität aller Maßnahmen.

Tipps, für staubfreies Arbeiten

Die Sonne bescherte Klaus Dank ein Aha-Erlebnis. Der Schornsteinfegermeister reinigte eine Holzhackschnitzelheizung, durch das Kellerfenster drangen Lichtstrahlen. "Ich hatte meinen Staubsauger laufen, aber in der Sonne sah ich, dass der Staub in der Luft nicht weniger wurde“, beschreibt der 66-Jährige.

Was Klaus Dank aus Feldkirchen sah, war A-Staub: feinste Teilchen, kleiner als 10 μm (1 Mikrometer = 1 tausendstel Millimeter), die Stunden brauchen, um sich zum Boden abzusetzen und die vom kleinsten Lufthauch aufgewirbelt werden. Im Alltag sieht man sie nur bei bestimmtem Lichteinfall – oder wenn große Mengen davon Räume regelrecht vernebeln.

Klassische Staubsauger versagen bei diesen Stäuben, ihre Papierfilter verstopfen, die Saugwirkung geht gegen Null. Mit Fegen ist ihnen ohnehin nicht beizukommen.

Arbeitsplatzgrenzwerte für Staub verschärft

Ende 2013 wurden die Arbeitsplatzgrenzwerte für Staub dramatisch verschärft. Höchstens 1,25 Milligramm A-Staub pro Kubikmeter Luft sind noch zulässig. Für Quarzfeinstäube gelten sogar nur 0,05 mg.

Norbert Kluger, Leiter des Gefahrstoff- Informationssystems der Berufsgenossenschaft Bau (BG BAU), erklärt, was das bedeutet: "Stellen Sie sich ein Stück Würfelzucker vor, das Sie pulverisieren und in einem Raum verteilen. Damit ist der Grenzwert schon weit überschritten, der Würfelzucker wiegt 2.000 Milligramm.“

Diese Grenze einzuhalten ist anspruchsvoll, aber wichtig, meint Kluger: "A-Stäube können bis in die Alveolen, die Lungenbläschen, vordringen und dort dramatische Gesundheitsschäden verursachen“, warnt er. "Staublunge“ nennt der Volksmund Krankheiten wie Lungenfibrose, Silikose, Siliko-Tuberkulose, Asbestose und deren Folgen Lungen- oder Kehlkopfkrebs. Diese Krankheiten stehen an zweiter Stelle der anerkannten Berufskrankheiten und sie nehmen nicht ab. Allein in den Bauberufen kommen jährlich zwischen 120 und 150 neue Fälle hinzu, ausgelöst durch Quarzstäube.

Staublunge wird erst spät bemerkt

Oft merken Erkrankte erst nach Jahren, dass der Staub ihre Lunge dicht gemacht hat. Betroffen sind Handwerker aus dem Bauhauptgewerbe, dem Ausbau, zudem Schreiner, Maler und Gebäudereiniger. Über 2.000 Menschen pro Jahr sterben in Deutschland an den Folgen dieser Berufskrankheiten.

Klaus Dank wandte sich an die BG BAU, die das Projekt "Weniger Staub am Bau“ vorantreibt. Mit den Experten testete er einen Vorabscheider, ein Gerät mit einem Zyklon, das er vor einen Industriesauger setzte. 98,5 Prozent des aufgesaugten Staubes landeten im Vorabscheider: grobes Material, aber auch die feinsten Partikel, die sonst in der Raumluft geblieben und damit in die Lunge gelangt wären. "Das ist eine wirklich gute Sache. Ich werde mir einen eigenen kaufen“, resümiert Dank.

Staubarm bohren ohne Wasser

Auch Michael Neuhaus setzt immer mehr auf staubarme Technik. Der Projektleiter für Fassadenbau des Ahauser Handwerksbetriebs Daume kam über Umwege zur Staubreduktion: "Wir haben hier regelmäßig Kernbohrungen, sehr große Bohrlöcher, bei denen Wasser eingesetzt wird. Das Wasser schadet aber manchen chemischen Dübeln“, erklärt Neuhaus.

Also suchte er nach Alternativen und fand einen Hohllochbohrer, der ohne Wasser arbeitet – und gleichzeitig den Staub während des Bohrens absaugt. Mit der Lösung ist Neuhaus sehr zufrieden, einziger Minuspunkt: Der hohe Preis.

Staub vermeiden geht oft günstig

Mit den Kosten allein lasse sich die Zurückhaltung vieler Betriebe aber nicht erklären, meint Norbert Kluger. Seit Jahren teste er staubarme Bearbeitungssysteme und Materialien, darunter ganz kostengünstige Lösungen, vorgestellt auf der Webseite der BG. Zudem gebe es Arbeitsschutzprämien für deren Anschaffung. Trotzdem würden die Geräte kaum genutzt, beobachtet Kluger: "Staub wird als normal betrachtet. Den Leuten ist nicht bewusst, dass es staubarme Techniken gibt.“

Weitere Informationen auch bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

So arbeiten Sie staubarm Vor allem am Bau ist Staub ein Problem. Folgende Tipps helfen, die Belastung zu mindern: 1. Staubarme Materialien: Anstelle anmischbarer pulvriger Massen gibt es Granulate oder fertig angemischte Mörtel und Spachtelmassen. 2. Staubarme Verfahren: Möglichst Nass- oder Feuchtbearbeitungsverfahren anwenden. 3. Sofort absaugen: Staub schon an der Entstehungsstelle absaugen; bei Trennschleifern, Schlitzund Putzfräsen oder Schleifgeräten nur geprüfte Systeme verwenden. 4. Arbeitsräume lüften: Bei hohen Staubbelastungen Lüftungsgeräte mit Abluftfilterung verwenden. 5. Regelmäßige Wartung: Maschinen und Geräte zur Stauberfassung regelmäßig prüfen und warten, Filter und Absaugleistung kontrollieren. 6. Staub niederschlagen: Staub durch Wasser niederschlagen, zum Beispiel bei Abbrucharbeiten. 7. Richtig reinigen: Arbeitsplätze und -räume regelmäßig mit Staubsauger oder Kehrsaugmaschine reinigen; nicht trocken fegen oder abblasen. 8. Aufwirbeln oder Ausbreiten verhindern: Staubablagerungen oder Schutt sofort beseitigen. © BG BAU © BG BAU

Der Beitrag wurde am 3. November 2016 aktualisiert.