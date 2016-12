09.12.2016

Architektur vom Designer Alfredo Häberli hat für Baufritz Visionen vom Wohnen skizziert

Das Holzbauunternehmen Baufritz liefert mit seinem Projekt "Haussicht" Denkanstöße zum Wohnen in der Zukunft. Viele Ideen stammen vom Schweizer Designer Alfredo Häberli.

Von Ulrich Steudel

Flaggschiff und Stöckli: Der Schweizer Designer Alfredo Häberli hat für Baufritz seine Visionen vom Wohnen in der Zukunft entworfen. Im Projekt "Haussicht" bündeln sich seine Ideen. - © Jonas Kuhn

Tradition muss nicht mit einem Rückblick gefeiert werden. Der Allgäuer Holzbauspezialist Baufritz präsentierte zum 120-jährigen Firmenjubiläum seine Vision vom Wohnen kommender Generationen. Dafür durfte der Schweizer Alfredo Häberli seiner Kreativität freien Lauf lassen, denn als Designer konnte er seine Ideen befreit von den Denkschranken eines Architekten entwickeln.

Das Ergebnis heißt "Haussicht", ein Ensemble aus zwei Gebäuden mit kleinem See, das direkt an der Autobahn A 96 bei Erkheim von der Zukunft zeugt.

Wen die futuristische Hülle der Häuser an ein Schiff erinnert, der liegt nicht falsch. Ursprünglich sollte das Vorhaben auf einem Grundstück am Bodensee eine Landmarke setzen, aber es fehlte die Aussicht auf Genehmigung. Baufritz-Chefin Dagmar Fritz-Kramer holte das Prestigeobjekt an den Sitz ihres Unternehmens ins Unterallgäu, wo der kreative Entstehungsprozess weitere Impulse bekam.

"Haussicht" von Baufritz © Jonas Kuhn "Leuchtturm im Holzbau": Mit dem Projekt "Haussicht"... mehr © Jonas Kuhn Blick von Süden auf das Flaggschiff. Die bugartige... mehr © Jonas Kuhn Das Stöckli scheint förmlich auf einem runden Betonsockel... mehr © Jonas Kuhn Als Nabelschnur zwischen den Gebäuden dient eine Brücke,... mehr © Jonas Kuhn Beim Blick über den Balkon sticht die Handschrift... mehr © Jonas Kuhn Das Geländer besteht aus einzelnen Metallsäulen, deren... mehr © Alfredo Häberli Blume oder Löffel? Designer Alfredo Häberli liebt... mehr © Jonas Kuhn Die gelochten und verschiebbaren Alubleche, die als... mehr © Jonas Kuhn Bei Dunkelheit schimmert das Licht des Innenraums... mehr © Jonas Kuhn Entree im Untergeschoss des Flaggschiffs: Die Holzwand... mehr © Jonas Kuhn Nasszelle mit viel Holz: Sogar die Waschbecken und... mehr © Jonas Kuhn 15 Meter in der Länge und 90 Quadratmeter in der Fläche... mehr © Jonas Kuhn Eine Tonne wiegt die Media-Koje im Wohnzimmer. Dank... mehr © Jonas Kuhn So kann die Wohnsituation immer wieder neue Formen... mehr © Jonas Kuhn Auf der Südseite führt eine Treppe nach draußen ...... mehr © Jonas Kuhn ... wo eine in Beton gegossene Sitzecke auf Besucher... mehr © Jonas Kuhn Essecke im Stöckli mit Kräuterfenster. © Jonas Kuhn Auf dem nach innen geneigten Pultdach des Hauptgebäudes... mehr © S. Kleptcha für deematrix Energiesysteme Visualisierung des Erdwärmespeichers. Der sogenannte... mehr © Alfredo Häberli Aus dem Skizzenblock von Alfredo Häberli. © Jonas Kuhn Die geistigen Schöpfer von "Haussicht": Baufritz-Chefin... mehr © Jonas Kuhn "Haussicht" von Baufritz - ein leuchtendes Beispiel... mehr

Flaggschiff und Stöckli hat Alfredo Häberli seine Bauwerke getauft. Die Idee der Zweiteilung in ein großes Haupt- und ein kleineres Nebengebäude verbindet Nähe und Distanz unter den Generationen.

Im Austraghäuschen, wie die Allgäuer zum Stöckli sagen würden, findet sich Platz für die Großeltern, die ihre Kinder in der Nähe wissen wollen, ohne sich zu stark in ihren Alltag zu drängen. Hier können aber auch die flügge werdenden Teenager einziehen, die sich von den Eltern emanzipieren, aber die Bequemlichkeiten von Hotel Mama nicht gänzlich missen möchten. Als Nabelschnur zwischen den Gebäuden, wie zwischen den Generationen, dient eine Brücke zum Balkon des Flaggschiffs, das den Betrachter schon wegen seiner Größe in Erstaunen versetzt.

320 m2 Wohnfläche, verteilt auf zwei Etagen, dazu ein ausladender Balkon, bieten den Bewohnern extrem viel Freiraum. Doch gerade bei einem Ökohauspionier verwundern derartige Dimensionen. Um mög­liche Vorwürfe zu entkräften, verweist Dagmar Fritz-Kramer auf ein Vorbild, an dem sich die Unternehmensphilosophie von Baufritz ausrichtet: "Natur heißt Fülle, heißt Überfluss." Für Alfredo Häberli geht es nicht um die Zahl der Quadratmeter. "Es geht um Haltung", so der Designer. Viele seiner Vorschläge ließen sich auch kleiner umsetzen.

Media-Koje steht für üppige Dimensionen

Im Flaggschiff hat der Schweizer die konventionelle Aufteilung eines Hauses auf den Kopf gestellt: unten schlafen, oben wohnen. Dabei spielt der Designer mit der Phantasie der Bewohner, vermeidet es, den Gebrauch von Bauteilen klar zu definieren.

So kann die Wand, die im Erdgeschoss den Eingangsbereich von den Schlafzimmern und Bädern trennt, von beiden Seiten als Schrank benutzt werden. Auch die Türen verstecken sich in diesem Holzelement.

Im Obergeschoss ist es den Statikern von Baufritz gelungen, eine Länge von 15 Metern ohne Säule zu überbrücken, was ein außergewöhnliches Raumgefühl für den 90 m2 großen Koch- und Essbereich erzeugt. Die Lasten werden über die Konstruktion des nach innen geneigten Pultdachs abgefangen. Nichts verkörpert die üppigen Dimensionen des Hauses jedoch mehr als die Media-Koje im Wohnzimmer. Eine Tonne wiegt das mehrstöckige Sofa, das sich trotz des enormen Gewichts ohne Kraftaufwand drehen lässt.

Höchste ökologische Ansprüche

Natürlich wäre "Haussicht" kein Baufritz-Objekt, wenn es nicht an den ökologischen Ansprüchen des Unternehmens ausgerichtet wäre: Naturdämmung aus Hobelspänen, Elektrosmog-Schutzhülle, entmagnetisierte Stahlträger, abgeschirmte Leitungen, flimmerfreies LED-Licht und der Verzicht auf PU-Schäume gehören bei Baufritz zum Standard.

Das Know-how der Heizung versteckt sich unter dem Flaggschiff, wo sich im Sommer ein 600 m3 großer Erdspeicher auf bis zu 25 Grad Celsius erwärmt, gespeist von den Kühldecken im Gebäude und der Hitze, die sich unter den Photovol­taik-Modulen auf dem Blechdach staut. Dieser sogenannte "e-Tank" versorgt die Wärmepumpe, deren Arbeitszahl die Haustechniker von Baufritz mit sieben beziffern. Ob das tatsächlich erreicht werden kann, wird sich nach dem ersten Winter zeigen.

Bei Baufritz möchte man mit "Haussicht" dem ökologischen Holzbau neue Impulse geben. Die Kosten von rund vier Millionen Euro sind vor allem der Entwicklungsarbeit für das Projekt geschuldet. Dass es von Bauherren eins-zu-eins umgesetzt wird, dürfte schon wegen des Preises die Ausnahme bleiben. Gedacht ist es wohl eher als Inspirationsquelle. Das dürfte auch der Intention des Designers entsprechen.

Der Schweizer Designer Alfredo Häberli im Interview