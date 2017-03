23.03.2017

Neue Grenzwerte zum 1. September 2017 Abgasnorm Euro 6c : Partikelfilter für Benziner kommen

Nicht nur Diesel-Fahrzeuge schleudern Mengen an Rußpartikeln in die Umwelt. Auch Ottomotoren mit Direkteinspritzung sind nicht gerade abgasarm und bekommen deshalb neue Grenzwerte. Um diese einzuhalten führt kaum ein Weg an Partikelfiltern auch für Benziner vorbei. Was geplant ist und ab September 2017 bereits gilt.

Es sind Vorgaben der EU die nun dafür sorgen, dass auch Benzinmotoren mit Partikelfiltern ausgestattet werden. Denn diese bzw. speziell die mit Direkteinspritzung sollen sauberer werden. Viele dieser Motoren Dieselfahrzeugen beim Abgasausstoß in kaum etwas nach.

Partikelfilter für Benziner: Was ist geplant?

Im September 2017 tritt die neue Abgasnorm Euro 6c für alle neu typgeprüften Fahrzeuge in Kraft. Sie erlaubt Ottomotoren mit Direkteinspritzung nur noch ein Zehntel des derzeitigen Rußpartikelausstoßes. 2018 gilt sie für alle ab diesem Zeitpunkt neu zugelassenen Autos.

Um die Norm zu erfüllen, kommen die Autohersteller wohl kaum nicht um den serienmäßigen Einbau von Partikelfilter herum. Auch Nachrüstungen wird es dann voraussichtlich geben.

Warum ist eine Partikelfilterpflicht nötig?

Autos mit Ottomotor gelten als leiser und sauberer als Diesel. Doch auch sie produzieren Rußpartikel. Besonders die neue Generation mit Direkteinspritzung. Sie verbrauchen bei kleineren Hubräumen und gleicher Leistung weniger Kraftstoff und stoßen weniger Kohlendioxid (CO2) aus. Gleichzeitig steigt der Anteil an verbrannten Teilchen im Abgas. Denn bei diesen Motoren spritzt der Kraftstoff direkt in den Brennraum, kann sich folglich auch erst dort mit Luft vermischen.

Einige Tröpfchen verbrennen unter Umständen nicht. Sie flüchten als kleinste Rußpartikel wie den krebserregenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in den Auspuff. Deshalb wurden gesetzliche Grenzwerte für Partikelemissionen in den vergangenen Emissionsgesetzgebungen (Euro 6) für Pkw eingeführt. Um die Grenzwerte zu erreichen, werden Partikelfilter künftig in den meisten Neufahrzeugen eingebaut werden – da ist sich die Fahrzeugforschung jetzt schon sicher.

Sie erlaubt Ottomotoren mit Direkteinspritzung nur noch ein Zehntel des derzeitigen Rußpartikelausstoßes. 2018 gilt sie für alle ab diesem Zeitpunkt neu zugelassenen Autos.

Welche Autohersteller rüsten bereits nach?

Mercedes und Volkswagen haben schon angekündigt, einige ihrer Benziner mit Filtern auszustatten. BMW prüft nach eigenen Angaben, ob und wenn ja, in welchen Modellen Partikelfilter für Benziner eingesetzt werden sollen.

Von 2017 an sollen bei VW schrittweise alle direkteinspritzenden TSI- und TFSI-Motoren der Konzernflotte mit Ottopartikelfiltern ausgestattet werden. Mercedes startet mit einer neuen Motorengeneration in der S-Klasse. Die Funktionsweise entspricht der beim Diesel eingesetzten Technik. Der Abgasstrom wird in ein Partikelfiltersystem geleitet. dpa